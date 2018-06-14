Марсоход Opportunity перестал выходить на связь

Марсоход Opportunity, проработавший на Красной планете уже более 14 лет, в данный момент находится в трудном положении — из-за сильной пылевой бури, бушующей на Марсе. Как уже отмечалось, шторм перекрывает доступ аппарата к солнечным лучам — и солнечные панели не могут вырабатывать нужное количество энергии для питания внутренней батареи ровера.

NASA надеялись, что Opportunity в ходе бури сможет выполнять базовые задачи — генерировать энергию в максимальном количестве в течение дня, затем «пробуждаться» для связи со специалистами на Земле и делать снимок неба. Однако, как стало известно, в последний раз марсоход смог связаться с Землей 10 июня; после этого инженеры NASA попытались вновь выйти на связь с аппаратом, но не смогли. Это, вероятно, свидетельствует о том, что ровер перешел в очень энергосберегающий режим, при котором все подсистемы — за исключением хронометра миссии — отключены.

Что же дальше? Вероятно, Opportunity не «проснется» до окончания бури — и NASA не сможет отслеживать состояние аппарата. Когда же шторм закончится, солнечные панели марсохода должны вновь начать генерировать энергию и питать батарею: если так случится, ровер сможет снова выйти на связь с Землей.

Opportunity уже пережил одну пылевую бурю — в 2007 году. Новая буря, впрочем, сильнее, и она может продлиться достаточно долго — около месяца или более того.