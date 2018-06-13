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Американский марсоход прекратил работать из-за плохой погоды на планете
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Американский марсоход прекратил работать из-за плохой погоды на планете 

Пятый канал 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
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На Марсе разбушевалась мощнейшая песчаная буря, — сообщает РИА Новости. Специалисты NASA (Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса) уже признали, что это — сильнейшая буря из тех, что вообще доводилось наблюдать человеку на Красной планете.
«Непогода» бушевала на площади в 41 миллион квадратных километров (это примерно как Северная Америка и Россия вместе взятые). В это время солнечный свет полностью перестал поступать в район.
Марсоход Opportunity в связи с экстремальрными условиями вынужден был приостановить свою работу.
Ровер Opportunity прибыл на Марс в 2004-м. По предварительным расчетам, на планете он мог проработать только 90 дней, однако исследовательские изыскания аппарата не прекращаются вот уже 15 лет.
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