Американский марсоход прекратил работать из-за плохой погоды на планете

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На Марсе разбушевалась мощнейшая песчаная буря, — сообщает РИА Новости . Специалисты NASA (Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса) уже признали, что это — сильнейшая буря из тех, что вообще доводилось наблюдать человеку на Красной планете.

«Непогода» бушевала на площади в 41 миллион квадратных километров (это примерно как Северная Америка и Россия вместе взятые). В это время солнечный свет полностью перестал поступать в район.

Марсоход Opportunity в связи с экстремальрными условиями вынужден был приостановить свою работу.

Ровер Opportunity прибыл на Марс в 2004-м. По предварительным расчетам, на планете он мог проработать только 90 дней, однако исследовательские изыскания аппарата не прекращаются вот уже 15 лет.