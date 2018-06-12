Япония усилит космический шпионаж против КНДР

Японское космическое агентство осуществило запуск ракеты-носителя с новым разведывательным спутником. Предполагается, что он будет заниматься сбором разведданных, связанных с деятельностью КНДР

Аппарат оснащен мощным радаром и способен делать снимки поверхности Земли в плохую погоду и ночью. Стоимость его разработки составила примерно 218 млн долларов. Он является частью японской государственной программы Information Gathering Satellite, сообщает РИА Новости

Япония тратит в год около 500 миллионов долларов на создание и разработку спутников-шпионов. Сейчас на орбите находятся три оптических и три радарных спутника. Оптические ведут дневную съемку Земли, а радарные следят за земной поверхностью ночью или в условиях плохой видимости.

Более подробная информация о запущенном спутнике отсутствует, поскольку его работа связана с национальной безопасностью. Предполагается, что он будет заниматься сбором разведывательных данных по КНДР и для ликвидации последствий стихийных бедствий.