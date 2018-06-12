В Японии состоялся запуск ракеты с разведывательным спутником

В японской префектуре Кагосима состоялся старт ракеты-носителя Н2-А со спутником-шпионом. Разведывательный аппарат IGS-Radar 6 является частью госпрограммы запуска разведывательных спутников Information Gathering Satellite, которые должны обеспечить независимость страны в получении спутниковых данных.