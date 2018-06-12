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В Японии состоялся запуск ракеты с разведывательным спутником
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В Японии состоялся запуск ракеты с разведывательным спутником 

Российская Газета 36 минут назад
В японской префектуре Кагосима состоялся старт ракеты-носителя Н2-А со спутником-шпионом. Разведывательный аппарат IGS-Radar 6 является частью госпрограммы запуска разведывательных спутников Information Gathering Satellite, которые должны обеспечить независимость страны в получении спутниковых данных.
Запуск совершило японское космическое агентство JAXA, передает РИА Новости.
Япония тратит в год 500 миллионов долларов на создание и разработку спутников-шпионов. В настоящее время на орбите находятся шесть таких аппаратов.
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