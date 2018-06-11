Астронавты подарили всем небо в наноалмазах

Состоящие из пыли и газа коконы некоторых молодых звезд содержат в себе наноалмазы в огромном количестве, которые светятся в микроволновом диапазоне.

На протяжении 20 лет изучающие космос ученые не могли понять, что это за микрочастицы, от которых исходит таинственное микроволновое излучение в некоторых регионах галактики. Теперь же, методом исключения, специалисты пришли к выводу, что источники этого излучения — наноалмазы, которые возникают в «коконах» «молодых звезд», — сделала заявление журналу Nature Astronomy Джейн Гривс из университета Кардиффа в Уэльсе.

Двадцать лет назад астрономы практически случайно открыли так называемое «эхо Большого Взрыва», но наблюдению за этой аномалией мешало непонятное микроволновое излучение, которое исходило только из некоторых регионов Млечного Пути.

Пытаясь понять природу излучения, астрономы обнаружили, что точки излучения часто находятся рядом со «звездными яслями», где рождаются новые звезды.

Некоторое время учеными считалось, что источники излучения — это раскрученные кристаллы ароматических углеводородов, но со временем эта теория все больше рушилась.

Гривс с коллегами обнаружили реальный источник излучения, пронаблюдав при помощи инфракрасных обсерваторий и радиотелескопов за развитием 14 совсем молодых звезд.

Гравитационное сжатие материи подсвечивает эти туманности, превращая их в газопылевые коконы, внутри которых сокрыты новорожденные звезды. Живут они крайне мало — каких-то несколько тысяч лет.

В ходе наблюдений исследователи выявили, что микроволновое свечение было характерно тем звездам, в чьем коконе не было сложных углеводородных молекул, но зато присутствовали микроскопические наноалмазы всего лишь в несколько нанометров размером.

В коконах трех из наблюдаемых светил содержится огромное количество наноалмазов, на их формирование могло уйти до 3% процентов от всей массы углерода в диске протопланеты.

За счет чего именно возникает эта крошка из маленьких алмазов, ученые пока могут лишь предполагать, что причина в резком испарении кристаллов льда и пыли в коконах молодых звезд и их конденсации. Исследователи надеются, что новое поколение микроволновых поможет им в поисках ответов.