Колебания температуры воды помогли получить чистый водород

Найден новый эффективный и экологичный способ получения водорода из воды. Технология позволяет вырабатывать необходимое для этого электричество из обычных колебаний температуры воды в течение дня. Результаты исследования опубликованы в журнале Energy Environ.

Водород — это один из самых распространенных элементов на Земле, при его сгорании выделяется большое количество теплоты, а продуктом сгорания является обычная вода. На этих свойствах основана одна из самых крупных областей альтернативной энергетики — водородная. При этом в свободном виде водород практически не встречается в природе — его нужно извлекать из различных соединений. Существуют способы получить водород из воды, однако они требуют достаточно больших энергозатрат.

Ученые из Китая Гонконга предложили использовать для получения водорода из воды особые вещества — пироэлектрики. Это кристаллы с достаточно низкой степенью симметрии, из-за чего в их решетке могут возникать центры положительных и отрицательных электрических зарядов, это явление называется спонтанной поляризаций. Обычно поле, создаваемое спонтанной поляризацией, компенсируют внешние поля. Однако если повысить или понизить температуру окружающей среды, изменится и спонтанная поляризация. На какое-то время, пока ее не компенсируют внешние поля, эта поляризация создаст электрическое поле, появится течение свободных зарядов — пироэлектричество.

Исследователи применили пироэлектрик для электролиза воды — разложения молекулы воды на кислород и водород под воздействием электрического тока. Благодаря уникальным свойствам выбранного пироэлектрика это явление может происходить без каких-либо дополнительных источников питания. Изменения температуры воды в дневное и ночное время оказывается достаточно, чтобы пироэлектрик выработал электрическое напряжение в несколько вольт, которое запускает процесс электролиза.

Новая разработка позволит получать водород без какого-либо вреда для окружающей среды. В дальнейших планах ученых — усовершенствовать технологию таким образом, чтобы можно было одновременно получать и кислород, и водород.

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