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Ученые выявили более 100 генов, влияющих на цвет волос людей
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Ученые выявили более 100 генов, влияющих на цвет волос людей 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 11 июня /Синьхуа/ — Ученые выявили более 100 генов, оказывающих влияние на цвет волос людей. Об этом сообщила в понедельник газета «Чжунго цинняньбао» /"Китайская молодежь"/.
Данное исследование было проведено Пекинским институтом генетики при Академии наук Китая в сотрудничестве с британским, нидерландским и другими зарубежными научными учреждениями.
В рамках исследования ученые точно определили цвет волос более чем у 300 тысяч человек различных национальностей, анализировали свыше 8 миллионов генов для выяснения соотношения между генами и цветом волос. В конечном счете ученые обнаружили более 100 генов, оказывающих влияние на цвет волос.
Новое открытие имеет широкую сферу применения в области судебной медицины, предоставляя возможность точного определения цвета волос непойманных преступников с помощью образцов ДНК, считают ученые. -0-
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