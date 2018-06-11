Ученые выявили более 100 генов, влияющих на цвет волос людей

Пекин, 11 июня / Синьхуа / — Ученые выявили более 100 генов, оказывающих влияние на цвет волос людей. Об этом сообщила в понедельник газета «Чжунго цинняньбао» /"Китайская молодежь"/.

Данное исследование было проведено Пекинским институтом генетики при Академии наук Китая в сотрудничестве с британским, нидерландским и другими зарубежными научными учреждениями.

В рамках исследования ученые точно определили цвет волос более чем у 300 тысяч человек различных национальностей, анализировали свыше 8 миллионов генов для выяснения соотношения между генами и цветом волос. В конечном счете ученые обнаружили более 100 генов, оказывающих влияние на цвет волос.

Новое открытие имеет широкую сферу применения в области судебной медицины, предоставляя возможность точного определения цвета волос непойманных преступников с помощью образцов ДНК, считают ученые. -0-