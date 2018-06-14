Ученые успешно добыли воду из воздуха в пустыне

Ученые смогли создать устройство для сбора воды из сухого пустынного воздуха. Для этого им требуется только тепло от солнца. Их изобретение может изменить жизни 2,1 миллиарда людей, которые испытывают нехватку чистой питьевой воды. Главное достоинство их изобретения в том, что для его работы не требуется ни электричество, ни дожди. Ранее мы уже сообщали о важном изобретении. Наконец, его смогли испытать.

Группа ученых из Калифорнийского университета в Беркли создала устройство из пористого материала MOF (металлоорганическая конструкция), помещенного в прозрачную пластиковую коробку. Водяной пар из атмосферы собирается с помощью материала MOF как губкой, после чего вода испаряется и собирается в специальный резервуар.

Ученые провели испытание своего устройства в Скоттсдейле, штат Аризона. За сутки они собрали около 7 унций воды. Это совсем немного, но ученые утверждают, что их изобретение крайне легко масштабировать.

Материал MOF состоит из металлических и углеродных органических соединений. Его особенность в существовании большого количества крохотных кармашков с воздухом между молекулами разного типа. Это позволяет материалу собирать конденсат и эффективно поглощать жидкость. Особенно эффективно он делает это ночью, когда относительная влажность увеличивается.

Когда солнце поднимается, тепло вызывает испарение воды из губчатого материала, но так как он заключен в коробку, пар собирается и снова становится водой, попадая в резервуар. После этого ее можно использовать для питья.

Устройства для сбора воды уже существуют, но это первое устройство, которому требуется так мало ресурсов. Существует небольшая проблема — это высокая стоимость производства MOF, так как на данный момент материал производится с использованием дорогостоящего циркония. Однако ученые работают над MOF с применением значительно более дешевого алюминия.

В любой момент времени в нашей атмосфере содержится 13 секстиллиардов воды. Получение доступного способа ее использования может решить многие настоящие и будущие проблемы людей.