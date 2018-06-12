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«А теперь превратите его в вино!» — ученые добыли стакан воды из воздуха пустыни
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«А теперь превратите его в вино!» — ученые добыли стакан воды из воздуха пустыни 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Ученые из Калифорнийского университета Беркли заявили, что теперь могут добывать воду буквально из воздуха. Результаты работы опубликованы в журнале Science.
Что интересно, устройство по добыче влаги из воздуха полностью автономно и работает за счет солнечной энергии. Его механизм можно представить в виде большой губки, которая впитывает малейшие частички воды из окружающей атмосферы. Роль губки выполняет специальный каркас, который создан из средства для удаления накипи и атомов алюминия.
Ученые испытали свой прибор в полевых условиях — в пустынях Аризоны. За день устройтсво способно собирать по 250 грамм воды. Отмечается, что в разработкой американских исследователей уже заинтересован ряд коммерческих компаний.
Ранее Пятый канал рассказывал, что самая древняя бактерия бубонной чумы была найдена под Самарой.
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