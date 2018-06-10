В NASA продлили миссию по изучению Юпитера

В Национальном управлении по аэронавтике и изучению космического пространства ( NASA ) продлили работу миссии по изучению Юпитера Juno до июля 2021 года. Таким образом, космический аппарат проработает на 41 месяц дольше, чем это было рассчитано. Об этом сообщает сайт NASA.

Как говорится в релизе, финансирование миссии будет осуществляться до 2022 финансового года влючительно, ибо потребуется и время на то, чтобы обработать полученные данные. «С помощью этих средств команда Juno не только может продолжать отвечать на давно накопившиеся вопросы о Юпитере, которые подпитывали эту захватывающую миссию, но и будет исследовать новые научные головоломки, поставленные данными аппарата, — сказал Томас Зурбухен, заместитель администратора Дирекции научной миссии НАСА в Вашингтоне. — С каждой дополнительной орбитой, как ученые, так и наш волонтеры помогут раскрыть новые сюрпризы об этом далеком мире».

Напомним, что миссия Juno очень активно продвигает «гражданскую науку», привлекая для обработки данных «простых людей». Так, например, все фотографии, сделанные камерой Junocam, выкладываются в «сыром» виде для обработки всеми желающими.

Напомним, что миссия Juno стартовала 5 августа 2011 года с мыса Канаверал в штате Флорида, и зонд прибыл к планете 4 июля 2016 года. В рамках миссии ученые изучают полярные области Юпитера, ранее не попадавшие в кадр космических зондов, чтобы понять физику атмосферы планеты.

Во время всей своей постоянной миссии космический аппарат будет поддерживать свою 53-дневную полярную орбиту вокруг Юпитера. В ближайшей своей точке Juno проходит в пределах 3000 миль (5000 километров) от вершин облаков Юпитера один раз на в 53 дня. В самой высокой точке этой орбиты расстояние до Юптера составляет около 5 миллионов миль (8 миллионов километров), что весьма недалеко от небольшой юпитерианской «луны» Темисто.

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