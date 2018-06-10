Астрономы нашли хитроумный способ взвесить все вещество в нашей галактике

Если сможешь точно взвесить галактику, получится оценить и вес Вселенной, а это ключ ко многим важным исследованиям. Но как измерить вес всего вещества хотя бы в родном Млечном пути? Предыдущие методы только ссорили астрофизиков между собой из-за невероятного разброса ответов, но теперь найден новый способ, который удовлетворяет всех. Вес галактики можно измерить через гравитационное воздействие, которое создает это колоссальное космическое тело. Если принять, что галактика это однородный объект, источник стабильной гравитационной тяги, то мы можем измерить ее через анализ поведения трассеров. Так называют «обломки» былых миров, которые не вошли в состав галактик, но тянутся к ним из-за гравитационного воздействия. Это как измерить скорость акулы через маневры движущихся за ней рыб-прилипал.

Проблема в том, что все трассеры разные по размеру и весу, орбиты у них тоже какие угодно, и предыдущие оценки веса галактики давали разброс от 0,7 до 2 триллионов солнечных масс. Новый же метод основан на измерении углового момента движения трассеров, который и характеризует их эллиптический полет через космос сообразно воздействию гравитации Млечного пути.

Метод лег в основу большой модели активности во Вселенной вокруг Млечного пути в течение последних 2 млрд лет. И она позволила вычислить массу нашей галактики как 960 млрд масс Солнца. Это соответствует примерно 50% всех прошлых оценок, и такой результат был принят научным сообществом. Следующий шаг вычислений — взвесить всю Вселенную!