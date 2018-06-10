Ещё
Астрономы нашли хитроумный способ взвесить все вещество в нашей галактике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Астрономы нашли хитроумный способ взвесить все вещество в нашей галактике 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Если сможешь точно взвесить галактику, получится оценить и вес Вселенной, а это ключ ко многим важным исследованиям. Но как измерить вес всего вещества хотя бы в родном Млечном пути? Предыдущие методы только ссорили астрофизиков между собой из-за невероятного разброса ответов, но теперь найден новый способ, который удовлетворяет всех. Вес галактики можно измерить через гравитационное воздействие, которое создает это колоссальное космическое тело. Если принять, что галактика это однородный объект, источник стабильной гравитационной тяги, то мы можем измерить ее через анализ поведения трассеров. Так называют «обломки» былых миров, которые не вошли в состав галактик, но тянутся к ним из-за гравитационного воздействия. Это как измерить скорость акулы через маневры движущихся за ней рыб-прилипал.
Проблема в том, что все трассеры разные по размеру и весу, орбиты у них тоже какие угодно, и предыдущие оценки веса галактики давали разброс от 0,7 до 2 триллионов солнечных масс. Новый же метод основан на измерении углового момента движения трассеров, который и характеризует их эллиптический полет через космос сообразно воздействию гравитации Млечного пути.
Метод лег в основу большой модели активности во Вселенной вокруг Млечного пути в течение последних 2 млрд лет. И она позволила вычислить массу нашей галактики как 960 млрд масс Солнца. Это соответствует примерно 50% всех прошлых оценок, и такой результат был принят научным сообществом. Следующий шаг вычислений — взвесить всю Вселенную!
TechCult: последние новости
NASA создало интерактивную карту изменения Земли за последние 20 лет В MIT создали Нормана — первого в мире искусственного интеллекта-психопата Экспериментальный реактор Tokamac Energy сумел достичь температуры Солнца
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин раскрыл подробности беседы с Порошенко117
Саммит раздора: на G7 случился громкий скандал246
Билан отменил концерт из-за смертельно опасной болезни94
Япония выразила протест планам России202
Путин отреагировал на предложение вернуться в G8128
Видео
00:26
Путин раскрыл подробности беседы с Порошенко
Политика В мире
01:39
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе
Политика
07:20
Путин выступил с предложением по делу Скрипалей
Политика
00:58
Япония выразила протест планам России
В мире Азия
00:54
Билан отменил концерт из-за смертельно опасной болезни
Шоу-бизнес
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
01:09
Путин отреагировал на предложение вернуться в G8
Политика
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:55
США отказали в визах команде КВН
Общество Путешествия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение