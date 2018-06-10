Российские ученые разрабатывают лазерную пушку для уничтожения мусора в космосе

Специалисты научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» создают технологию сведения космического мусора с орбиты с помощью воздействия на него лазерным лучом. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на доклад корпорации.

Так, в «лазерную пушку» планируется переделать трехметровый оптический телескоп Алтайского оптико-лазерного центра имени Титова, который предназначен для мониторинга космического пространства.

При этом в качестве источников питания рассматриваются два варианта твердотельных генераторов разработки Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.

Отмечается, что при помощи лазерного импульса исследователи собираются испарять вещество с поверхности космического мусора.

— Успешный эксперимент откроет дорогу широкой поддержке важного для освоения космического пространства технического направления на национальном и международном уровнях, — приводит агентство текст документа.

Ранее Пятый канал сообщал, что требования к здоровью космонавтов стали менее жесткими, поскольку на МКС стали летать еще и ученые.