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Российские ученые разрабатывают лазерную пушку для уничтожения мусора в космосе
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Российские ученые разрабатывают лазерную пушку для уничтожения мусора в космосе 

Пятый канал 3 часа назад
Фото: Пятый канал
Специалисты научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» создают технологию сведения космического мусора с орбиты с помощью воздействия на него лазерным лучом. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на доклад корпорации.
Так, в «лазерную пушку» планируется переделать трехметровый оптический телескоп Алтайского оптико-лазерного центра имени Титова, который предназначен для мониторинга космического пространства.
При этом в качестве источников питания рассматриваются два варианта твердотельных генераторов разработки Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.
Отмечается, что при помощи лазерного импульса исследователи собираются испарять вещество с поверхности космического мусора.
— Успешный эксперимент откроет дорогу широкой поддержке важного для освоения космического пространства технического направления на национальном и международном уровнях, — приводит агентство текст документа.
Ранее Пятый канал сообщал, что требования к здоровью космонавтов стали менее жесткими, поскольку на МКС стали летать еще и ученые.
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