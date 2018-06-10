В России придумали, как уничтожать космический мусор

В НПК СПП подтвердили подлинность доклада. Задачей лазера должно стать «удаление обнаруживаемых объектов космического мусора на низких орбитах». Лазер будет действовать вместе с оптической системой обнаружения объектов. После того, как система обнаружит объект на орбите на него с земли будет направляться мощный лазерный импульс, который будет буквально испарять его поверхность (метод лазерной абляции). Источником импульсов должны стать твердотельный генератор разработки Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

Базой для системы должен стать оптический телескоп Алтайского оптико-лазерного центра имени Титова. Сейчас этот телескоп с диаметром зеркала в 3 м находится на стадии строительства. Сам центр расположен в нескольких центрах от села Саввушка Змеиногорского района Алтайского края . На настоящий момент его задачей является контроль навигационных параметров космических аппаратов, траекторий запусков на орбиту, получение детальных изображений орбитальных объектов с поверхности Земли. Алтайский центр входит в структуру НПК СПП.

В мае рабочая группа международных экспертов на совещании в Институте космических исследований обсудила возможность размещения лазерной пушки на Международной космической станции. Это позволило бы уничтожать небольшие объекты, угрожающие безопасности космонавтов. Сейчас МКС вынуждена менять орбиту с помощью двигателей отдельных модулей, чтобы избежать столкновения с космическим мусором.