В России придумали, как уничтожать космический мусор 

Российские ученые предложили создать на базе Алтайского оптико-лазерного центра систему, способную уничтожать космический мусор. Мощная установка должна буквально испарять объекты с орбиты, сообщает РИА Новости со ссылкой на копию доклада научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» (НПК СПП, входит в состав Роскосмоса). Основой для орбитальной лазерной пушки может стать строящийся оптический телескоп Алтайского оптико-лазерного центра имени Титова.
В НПК СПП подтвердили подлинность доклада. Задачей лазера должно стать «удаление обнаруживаемых объектов космического мусора на низких орбитах». Лазер будет действовать вместе с оптической системой обнаружения объектов. После того, как система обнаружит объект на орбите на него с земли будет направляться мощный лазерный импульс, который будет буквально испарять его поверхность (метод лазерной абляции). Источником импульсов должны стать твердотельный генератор разработки Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).
Базой для системы должен стать оптический телескоп Алтайского оптико-лазерного центра имени Титова. Сейчас этот телескоп с диаметром зеркала в 3 м находится на стадии строительства. Сам центр расположен в нескольких центрах от села Саввушка Змеиногорского района Алтайского края. На настоящий момент его задачей является контроль навигационных параметров космических аппаратов, траекторий запусков на орбиту, получение детальных изображений орбитальных объектов с поверхности Земли. Алтайский центр входит в структуру НПК СПП.
В мае рабочая группа международных экспертов на совещании в Институте космических исследований обсудила возможность размещения лазерной пушки на Международной космической станции. Это позволило бы уничтожать небольшие объекты, угрожающие безопасности космонавтов. Сейчас МКС вынуждена менять орбиту с помощью двигателей отдельных модулей, чтобы избежать столкновения с космическим мусором.
По данным NASA, на околоземной орбите находится около 19 тысяч искусственных объектов, видимых с Земли. В 2016 году ученые головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш пришли к выводу, что если не заниматься решением проблемы космического мусора, то через 100–200 лет развитие космической деятельности может прекратиться — вся околоземная орбита будет усыпана обломками космической техники.