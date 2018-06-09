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В Саратове разработали радиоуправляемого робота-пожарного
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В Саратове разработали радиоуправляемого робота-пожарного 

News.ru 1 час назад
Учёные из Саратовского государственного аграрного университета представили радиоуправляемого робота-пожарного, который не имеет прямых аналогов в России. Главным отличием разработки является компактный размер.
Благодаря своим габаритам робот не только удобен при транспортировке, но и способен к работе в самых труднодоступных местах. Длина самоходной машины на гусеницах составляет 180 сантиметров, ширина — 70, а высота — 80. Вес устройства не превышает 120 килограмм.
Управлять роботом пожарные могут с помощью пульта с дальностью сигнала до одного километра.
Также учёные предусмотрели наличие видеокамеры, изображение с которой доступно оператору за пультом.
«В систему пожаротушения входит лафетный ствол с дальностью подачи струи 35 метров и веерный распылитель», — сообщили в пресс-службе областного министерства промышленности и энергетики.
Кроме того, робот отличается от других моделей модульной сборкой. Например, систему пожаротушения при необходимости можно заменить на другое устройство, в том числе на робота-сапёра, передаёт РИА Новости.
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