В Саратове разработали радиоуправляемого робота-пожарного

Учёные из Саратовского государственного аграрного университета представили радиоуправляемого робота-пожарного, который не имеет прямых аналогов в России . Главным отличием разработки является компактный размер.

Благодаря своим габаритам робот не только удобен при транспортировке, но и способен к работе в самых труднодоступных местах. Длина самоходной машины на гусеницах составляет 180 сантиметров, ширина — 70, а высота — 80. Вес устройства не превышает 120 килограмм.

Управлять роботом пожарные могут с помощью пульта с дальностью сигнала до одного километра.

Также учёные предусмотрели наличие видеокамеры, изображение с которой доступно оператору за пультом.

«В систему пожаротушения входит лафетный ствол с дальностью подачи струи 35 метров и веерный распылитель», — сообщили в пресс-службе областного министерства промышленности и энергетики.