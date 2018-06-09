Квантовый блокчейн появится в России в 2019 году

Уже в следующем году российские учёные завершат работу над квантовым блокчейном, сообщает «Русская планета».

Технология уже была протестирована в ходе опыта, теперь эксперты намерены развить софт до промышленных масштабов. Отечественным IT-специалистам впервые в мире удалось разработать и проверить на практике технологию «квантового блокчейна» — защищённого методами квантовой криптографии способа распределённого хранения и верификации сведений.

В ходе эксперимента учёные протестировали сеть между отделениями кредитной организации, в результате все попытка хакерских атак на сеть не увенчались успехом.