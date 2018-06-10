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Ученые: пчелы разбираются в числах
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Ученые: пчелы разбираются в числах 

РИА «ФедералПресс» 44 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ученые сделали интересные выводы о сознании пчел. В результате долгих и сложных исследований, они пришли к выводу, что пчелы имеют знания о числовой последовательности. К примеру, в их сознани есть информация том, что ноль — это число, которое находится в самом низу. Чтобы разведать эту информацию, учены прибегли к хитрому способу. Пелам давали корм, размещая его на пластинах, с наименьшим количеством черных кругов, а дркгих платинах разместили раствор хинина. Пчелы в основном выбирали абсолютно чистые пластины с нулевым значением кругов, понимая, что там находится настоящий корм, пишет runews24.
Напомним, что ранее стало известно, что каждый человек имеет дар предсказывания. К такому выводу ученые пришли после экспериментами над мышцами.
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