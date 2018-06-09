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Детективам предложили искать преступников по «микробному следу»
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Детективам предложили искать преступников по «микробному следу» 

Ридус 1 час назад
Иногда опытные следопыты не справляются, а техника подводит, что может оставить преступника безнаказанным. Ученые заявили, что с помощью современных научных методов можно раскрыть практически любое преступление.
Например, грабителей получится отследить с помощью следов бактерий и других миниатюрных живых организмов, обитающих в домах. Об этом заявили исследователи на презентации нового проекта под названием «Микробиом ограбления».
Идея проекта возникла после недавно исследования, в котором ученые доказали, что в каждом доме обитают уникальные бактерии, не встречающиеся в других семьях. Это обусловлено многими вещами: питанием семьи, расположением дома и даже мебелью, которую выбирают хозяева.
То исследование также показало, что микробиом очень сильно зависит от присутствия или отсутствия людей в том или ином пространстве. Проведя несколько экспериментов ученые заметили, что микроорганизмы с человека могут легко попадать на различные предметы — телефон, обувь, мебель.
Одни и те же микроорганизмы остаются на человеке и на вещах, к которым он прислонялся. С помощью этих наблюдений ученые решили инсценировать ограбление, и проверить, можно ли вычислить грабителя по микробам.
Мы сравнили микробиом, оставленный на вещах, с микроорганизмами на подозреваемых. Анализ с 70-процентной точностью указал на преступника, — объяснили авторы работы.
По словам ученых, им не только удалось определить вора, но и узнать его образ жизни. Каждый человек обладает уникальным набором бактерий — «маркеров», которые отличают его от других людей.
В будущем ученые планируют передать результаты своих работ криминалистам, чтобы практика поиска преступника по «микробному следу» активно использовалась детективами.
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