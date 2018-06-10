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Ученые составят модель изменения климата в Татарстане до конца XXI века
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Ученые составят модель изменения климата в Татарстане до конца XXI века 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Ученые составят модель изменения климата в Татарстане до конца столетия, сообщает пресс-служба Казанского федерального университета.
Более 50 проектов ученых КФУ получат региональные гранты Российского фонда фундаментальных исследований. Один из таких проектов — «Изменения климата и климатических ресурсов в Республике Татарстан в XXI веке и их социально-экономические последствия». По словам руководителя проекта — завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрия Переведенцева, ученые намерены сформировать модель изменения климата в Татарстане до конца века, чтобы оценить современные риски, связанные с различными катаклизмами.
«Погода хорошо прогнозируется на 3-5 дней. А что касается климата, созданы уникальные модели, позволяющие рассчитывать климатические изменения на большую продолжительность — даже до конца столетия, — пояснил Юрий Переведенцев. — Такие исследования важны для развития сельского хозяйства Татарстана и других отраслей. Очень неплохо знать, в каком направлении меняется климат. Он имеет тенденцию к потеплению, но не во все сезоны и месяцы».
Работу планируется завершить в течение трех лет. Финансирование по линии ого гранта составит 500 тысяч рублей ежегодно на три года.
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