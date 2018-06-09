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Уран: почему это самый опасный металл на земле
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Уран: почему это самый опасный металл на земле 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
Ядерное топливо и атомные бомбы были бы невозможны без этого странного и очень опасного металла. Ученые считают, что уран появляется при взрыве сверхновых звезд: представьте себе только, по сути, мы используем энергию космоса в качестве оружия!
На Земле урана не так уж и мало. Он, к примеру, встречается гораздо чаще серебра. Правда, добывать его все же сложнее других металлов: проблема в том, что крупных месторождений почти нет.
Все изотопы урана радиоактивны. Как и другие тяжелые металлы, этот вызывает сильнейшую почечную и печеночную недостаточности. Но в природных концентрациях все живые организмы на планете научились его обезвреживать, ведь этот рассеянный элемент присутствует и в воде и в почве.
В древности уран использовали в качестве пигмента при изготовлении керамики. Знали бы мастера того времени, что практически впустую переводят сырье для самого разрушительного оружия в истории человечества!
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