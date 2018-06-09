Экспериментальный реактор Tokamac Energy сумел достичь температуры Солнца

Пример безграничного источника энергии — процесс ядерного синтеза, происходящий на Солнце (и других звездах), в результате чего у поверхности светила температура достигает 1.5 млн, а ядро раскалено до 13.5 млн гр. С. В земных условиях столь гигантских температур можно достичь лишь с помощью специального реактора — токамака. Значительных успехов на этом направлении достигли ученые недавно созданной британской компании Tokamac Energy. Используя установку ST40, они сумели «разогреть» ее до 15 млн градусов Цельсия, что соизмеримо с температурой внутри солнечного ядра.

Кратко, реакция ядерного синтеза состоит в том, что легкие ядра дейтерия и трития, соединяясь, образуют более тяжелые ядра гелия с выделением гигантского количества тепловой энергии.

Специалисты Tokamac Energy надеются достичь успеха посредством так называемого процесса слияния сжатия, когда токи, протекающие через две симметричные катушки, образуют два кольца плазмы вокруг них.

Если уменьшить ток в катушках до нуля, то эти плазменные кольца, соединившись друг с другом, образуют одно. В процессе объединения колец выделяется огромное количество энергии, разогревающее плазму.

Цель британских ученых — довести температуру плазмы от 15 млн до 100 млн градусов и сделать исследовательский проект коммерческим уже к 2030 году.