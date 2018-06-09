Странные звуки слышны в разных точках мира 

Странные явления происходят по всему миру и если большинство из них заметны визуально, то в последнее время встречаются таинственные явления и звуки, которые слышат люди в разных точках нашей планеты. Очевидцы уверяют, что звуки схожи с духовым оркестром или звуком множества труб, которые раздаются в небе. Наиболее часто они слышны в городах Германии, Америки и Белоруссии, но и встречаются в других странах мира. Это явление не новое и длится оно с различной периодичностью около 10 лет. Учёные пока не могу объяснить природу возникновения звуков и в последний раз они были слышны в мае 2018 года в Англии и в штате Калифорния, который находится в США. Один из учёных предполагает, что подобные звуки может вызывать полярное сияние или полюса нашей планеты. Некоторые сотрудники NASA склонны считать, что причина возникновения звуков зависит от атмосферных помех и радиоизлучением. А учёный из России выдвинул теорию о том, что звуки возникают от смены полюсов нашей планеты. Есть и очень фантастические теории, которые заключаются в том, что причина звуков кроется в использовании оружия, которое способно контролировать климат на Земле. Пока это всего лишь теории, которые не объясняют на 100% природу таинственных явлений и не являются доказательными.