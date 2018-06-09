Невероятное видео от NASA: 20 лет наблюдений Земли за 2 минуты

Теперь вы можете увидеть почти два десятилетия изменений погодных условий на Земле благодаря невероятному видео от NASA

2-минутное видео, основанное на данных от инструмента Worldview NASA, показывает, как изменилась погода на Земле в период с 2000 по 2018 год, подчеркивая некоторые из самых впечатляющих погодных моментов на планете.

Изображения получены с помощью прибора MODIS на борту спутников «Терра» и «Аква» NASA, которые были запущены в 1999 и 2002 годах, соответственно, наблюдавшие за погодными условиями на Земле в течение почти 20 лет. MODIS начал функционировать в 2000 году, и с тех пор инструмент предоставил изображения через NASA Global Imagery Browse Services (GIBS).

Используя интерактивный интерфейс Worldview, вы можете легко просматривать спутниковые снимки в своем веб-браузере.

МКС онлайн

Спутниковые изображения погодных условий полезны по ряду причин, а в 2016 и 2017 годах они позволили исследователям наблюдать за лесными пожарами на планете. Также видно, что эта технология позволяет нам наблюдать качество воздуха и опасные уровни дыма и смога.