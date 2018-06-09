Ученые из Петербурга придумали быстрый способ заряжать мобильник

Санкт-Петербурге ученые создали аккумуляторы, которые быстро заряжают телефоны, сообщает СПбГУ.

Химики сделали новый материал для изготовления литий-ионных аккумуляторов, которые используются в большинстве современных электронных устройств. Новинка улучшит скорость зарядки, мощность и безопасность.

Использовать новые «батарейки» можно будет не только в мобильных телефонах. Они подойдут и для ноутбуков, ридерах и других аналогичных устройствах.