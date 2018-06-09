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Ученые из Петербурга придумали быстрый способ заряжать мобильник
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Ученые из Петербурга придумали быстрый способ заряжать мобильник 

АиФ Санкт-Петербург 44 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге ученые создали аккумуляторы, которые быстро заряжают телефоны, сообщает СПбГУ.
Химики сделали новый материал для изготовления литий-ионных аккумуляторов, которые используются в большинстве современных электронных устройств. Новинка улучшит скорость зарядки, мощность и безопасность.
Использовать новые «батарейки» можно будет не только в мобильных телефонах. Они подойдут и для ноутбуков, ридерах и других аналогичных устройствах.
«Мы создали новый проводящий связующий материал в составе электродов — гибрид, который обеспечивает более быстрый перенос электронного и ионного заряда», -подтвердил руководитель проекта, профессор СПбГУ доктор химических наук Вениамин Кондратьев.
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