В России найдена древнейшая чумная палочка на планете 

Учёные нашли под Самарой чумную палочку-«прабабку» всех эпидемий «чёрной смерти» в истории человечества. Её обнаружили на останках древних людей, живших около четырёх тысяч лет назад.
Согласно информации Nature Communications, генетики искали прародителя чумной палочки, унёсшей миллионы жизней во время эпидемий «чёрной смерти» в XIV веке и в Марселе в XVIII веке.
Находка отличалась по устройству ДНК и была приспособлена к распространению через блох. Тот факт, что одна и та же бактерия погубила сразу двух людей, свидетельствует о том, что болезнь уже тогда распространялась от человека к человеку. Учёные решили, что найденная палочка — «прабабка» всех последующих эпидемий.