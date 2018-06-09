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В России найдена древнейшая чума на планете
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В России найдена древнейшая чума на планете 

News.ru 1 час назад
Учёные нашли под Самарой «прабабку» всех эпидемий чумы в истории человечества. Чумную палочку обнаружили на останках древних людей, живших около четырёх тысяч лет назад.
Согласно информации Nature Communications, генетики искали прародителя чумной палочки, унёсшей миллионы жизней во время эпидемий «чёрной смерти» в XIVвеке и в Марселе в XVIIIвеке.
Находка отличалась по устройству ДНК и была приспособлена к распространению через блох. Тот факт, что одна и та же бактерия погубила сразу двух людей, свидетельствует о том, что болезнь уже тогда распространялась от человека к человеку. Учёные решили, что найденная палочка — «прабабка» всех последующих эпидемий.
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