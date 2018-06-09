В США создали самый мощный суперкомпьютер в мире

Производительность американской машины составляет до 200 петафлопс, то есть до 200 миллионов миллиардов операций в секунду. Заявленная производительность Summit в два раза выше производительности разработанного в Китае суперкомпьютера Sunway TaihuLight (93 петафлопс), который ранее считался наиболее мощным устройством в мире.

Новый суперкомпьютер, в частности, поможет ученым найти возможные связи между генами и раковыми заболеваниями, а также возникновением зависимостей от наркотических веществ. Компьютер также будут использовать для климатического моделирования, увеличив тем самым эффективность прогноза погоды.

Как отмечают СМИ, суперкомпьютеры используются как для исследований, так и для разработки новых вооружений.