В США создали самый мощный суперкомпьютер в мире 

ЦХИНВАЛ, 9 июн — Sputnik. В национальной лаборатории при министерстве энергетики США был создан самый мощный в мире суперкомпьютер Summit, сообщает РИА Новости. Об этом рассказали СМИ сами инженеры, работавшие над его созданием.
Производительность американской машины составляет до 200 петафлопс, то есть до 200 миллионов миллиардов операций в секунду. Заявленная производительность Summit в два раза выше производительности разработанного в Китае суперкомпьютера Sunway TaihuLight (93 петафлопс), который ранее считался наиболее мощным устройством в мире.
Новый суперкомпьютер, в частности, поможет ученым найти возможные связи между генами и раковыми заболеваниями, а также возникновением зависимостей от наркотических веществ. Компьютер также будут использовать для климатического моделирования, увеличив тем самым эффективность прогноза погоды.
Как отмечают СМИ, суперкомпьютеры используются как для исследований, так и для разработки новых вооружений.