Ещё
Изобретен аппарат для добычи воды в пустыне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Изобретен аппарат для добычи воды в пустыне 

Naked-Science.ru 12 часов назад
Фото: Naked-Science.ru
В его основе лежит материал, который ученые назвали металлорганической структурой.
Профессор химии Омар Яги (Omar Yaghi) из Калифорнийского университета в Беркли вместе с командой инженеров разработал аппарат для сбора пресной воды в засушливых условиях. Об этом сообщило издание TechCrunch.
Секрет устройства — в материале, который профессор назвал металлорганической структурой, или MOF. Это металлорганическая пористая система, основанная на цирокнии. Во время охлаждения окружающей температуры ночью MOF вбирает в себя капли воды, подобно губке. С повышением температуры после восхода Солнца вода освобождается из-под власти кристаллов и оседает на стенках ящика. Таким образом аппарат собирает сто граммов воды на килограмм в течение цикла.
Изобретение появилось еще в прошлом году, и все это время команда испытывала его в разных условиях. Сейчас она опубликовала отчет в журнале Science Advances. В статье сообщается о новом поколении MOF-303, в основе которого лежит алюминий, что удешевляет производство механизма. По утверждениям Омара Яги, такой аппарат дешевле в 150 раз, но собирает в два раза больше влаги в лабораторных тестах. Он рассказал об изобретении:
«В мире нет ничего подобного. Прибор работает при температуре окружающей среды, используя солнечный свет, и не нуждается в дополнительной энергии. С его помощью вы можете собирать воду даже в пустыне. У нас есть желание коммерциализировать это, и уже запущено несколько стартапов».
Ранее американские исследователи научились избавляться от соли в воде с помощью солнечной энергии.
Naked-Science.ru: последние новости
Мозг гуппи, спасающихся от хищников, оказался тяжелее, чем у сородичей Удивительные факты о Земле LIVE: запуск ракеты Pegasus с космическим аппаратом ICON
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
G7 договорилась о противодействии «враждебной» России413
Россиянам предрекли бензин по 100 рублей115
Издевательства полковника ГИБДД попали в Сеть47
Российская девушка в форме произвела фурор в Японии50
Избитый в Грузии парапланерист объяснил инцидент28
Видео
01:39
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе
Политика
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:55
США отказали в визах команде КВН
Общество Путешествия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:39
Лидер КНР подарил Путину гуцинь
Политика
01:40
Собянин попросил дать москвичам выходной
Новости Москвы Общество
02:20
Луну, «падающую» на Землю, сняли на Канарах
Наука Наука и техника
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:25
Нападение утки на таксиста попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение