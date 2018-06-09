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Ученые саратовского вуза создали уникального радиоуправляемого робота-пожарного
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Ученые саратовского вуза создали уникального радиоуправляемого робота-пожарного 

Новости Саратова 44 минуты назад
Группа ученых из Саратовского государственного аграрного университета им. Н. И. Вавилова разработала уникального радиоуправляемого робота-пожарного.
Устройство представляет собой самоходную машину на гусеницах с размерами 180 сантиметров в длину, 70 — в ширину, 80 — в высоту и весом в 120 килограммов. Управляется робот со специального пульта, дальность радиосигнала составляет до одного километра. Кроме того, устройство оснащено видеокамерой, картинка с которой поступает на пульт оператора.
В систему пожаротушения входит лафетный ствол с дальностью подачи струи 35 метров и веерный распылитель. Особенностью робота является модульная сборка. То есть верхнюю часть (саму систему пожаротушения) можно снять и поставить другое устройство. Например, робота-сапера, поясняют разработчики.
По словам ученых, прямых аналогов роботу в России нет. От конкурентов устройство выгодно отличается габаритами — его легко транспортировать, а работать робот может в самых труднодоступных местах.
Уже имеется опытный образец. Ученые утверждают, что для успешной коммерциализации проекта требуется около 800 тысяч рублей.
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