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Российские ученые создали уникального радиоуправляемого робота-пожарного
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Российские ученые создали уникального радиоуправляемого робота-пожарного 

Свободная пресса 57 минут назад
Ученые Саратовского государственного аграрного университета разработали уникального радиоуправляемого робота-пожарного, аналогов которого нет в России.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на информацию регионального министерства промышленности и энергетики, от конкурентов устройство выгодно отличается своими габаритами — его легко транспортировать, а работать он может в самых труднодоступных местах.
При этом подчёркивается, что уже имеется опытный образец. Учёные утверждают, что для успешной коммерциализации проекта требуется около 800 тыс. рублей.
Согласно информации министерства, устройство представляет собой самоходную машину на гусеницах с размерами 180 см в длину, 70 — в ширину, 80 — в высоту и весом в 120 кг.
Управляется робот со специального пульта, дальность радиосигнала составляет до 1,5 км. Кроме того, устройство оснащено видеокамерой, картинка с которой поступает на пульт оператора.
Отличительной особенностью робота является модульная сборка. В частности, верхнюю часть — саму систему пожаротушения — можно снять и поставить другое устройство, превратив робота-пожарного в робота-сапера.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что роботы-волонтёры обслуживают гостей саммита ШОС в Китае.
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