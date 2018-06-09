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Роговицу глаза напечатали на 3D-принтере
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Роговицу глаза напечатали на 3D-принтере 

Доктис 50 минут назад
Впервые в мире напечатать искусственную роговицу глаза на 3D-принтере удалось британским ученым.
Роговица — передняя прозрачная часть глазного яблока, главная преломляющая свет ткань глаза. Проблемы с ней неминуемо ведут к проблемам со зрением, и в настоящий момент около 10 миллионов человек на земном шаре ожидают пересадки роговицы. Так что создание искусственной роговицы давно было целью ученых. С появлением 3D-принтеров многие научные коллективы пытались создать биочернила, которыми можно было бы напечатать эту тонкую ткань.
Специалисты Ньюкаслского университета достигли в этом успеха. Созданные ими биочернила состоят из смеси альгината (вытяжки из морских водорослей) и коллагена с добавлением донорских стволовых клеток, чтобы напечатанная роговица могла расти. Они достаточно пластичные, чтобы с ними смог работать 3D-принтер, и при этом хорошо держат форму.
На печать первой роговицы потребовалось менее 10 минут. Пока это прототип, и на доработку методики еще потребуется время.
“Созданные нами роговицы должны пройти многочисленные проверки, — говорит старший исследователь Че Коннон. — Мы предполагаем, что до реальной пересадки дело дойдет через несколько лет. Однако уже сейчас понятно, что наш метод имеет огромный потенциал”.
Исследование было опубликовано в журнале Experimental Eye Research.
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