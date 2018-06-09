Песцы, лемминги, кречеты и морянки. Ямальские биологи начинают летние экспедиции

Норвегии, Франции, Германии, Польши, Сегодня, 9 июня, первая полевая группа отправится на научно-исследовательский стационар Еркута, вторая группа 16 июня — в Сабетту. В комплексных экологических исследованиях на полуострове Ямал примут участие 32 учёных из нескольких стран: России Канады и других.

В этом году полевые работы на стационарах Еркута и Сабетта позволят ученым понять функционирование наземных экосистем, как они реагируют на изменение климата и присутствие человека на полуострове Ямал и в Арктике в целом. По словам заместителя директора Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН, ведущего научного сотрудника регионального центра изучения Арктики Александра Соколова , изучат взаимоотношения полевок и леммингов, лис и песцов, проникновение на Север за человеком воронов и кречетов. Исследования проводятся на средства грантов фондов России и Франции.

Ямальские учёные также выиграли конкурс компании «Экотон», производящий радиоошейники для наземных животных. Биологи планируют пометить ими песцов, чтобы изучить суточные перемещения арктических хищников. Песцов будут отлавливать на норах, надевать на них ошейники и ходить потом по следам. Благодаря этому ученые узнают, на каких участках обитают животные во время размножения, на каких видах пищи они специализируются, насколько влияет численность грызунов на их перемещения.

Старший научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара и ведущий научный сотрудник центра изучения Арктики Наталья Соколова отметила, что это пионерные исследования. Работа предстоит довольно трудоемкая, биологам на Сабетте придется преодолевать по несколько десятков километров в день. Эти наблюдения важны из-за широкого распространения хищников в районе нового арктического порта и завода «Ямал СПГ». Новыми ошейниками пометят хищников и на Еркуте.

Василий Соколов. В полевой сезон учёные поставят автоматические камеры на гнёзда куликов, чтобы проверить предположения, что закрытые искусственные гнёзда разоряет песец, а открытые гнёзда — и песец, и пернатые хищники. Как сообщает научный центр изучения Арктики, аналогичные исследования французские коллеги проведут в Гренландии. Руководитель проекта на Ямале — старший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН

Также в этом году ямальские биологи и их коллеги из германского университета Гиссена продолжат проект по изучению уток-морянок.