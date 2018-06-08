Ученые вычислили минимум населения для поддержки революций

Американские ученые установили минимальную численность «оппозиции», необходимой для успеха революции. Для этого, по их данным, нужна поддержка как минимум четверти населения, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

До сих пор считалось, что революционные изменения происходят лишь тогда, когда их поддерживает более половины населения.

Участники исследования — добровольцы, которых набрали в Сети, — были материально заинтересованы в том, чтобы прийти к единому знаменателю, в таком случае ученые выдавали им небольшую денежную награду.

Меняя число активистов в группах, ученые пытались понять, когда возникнет знаменитая ленинская «революционная ситуация» и массы уступят мнению революционеров и откажутся от общепринятого мнения.