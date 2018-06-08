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Ученые вычислили минимум населения для поддержки революций
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Ученые вычислили минимум населения для поддержки революций 

BFM.RU 38 минут назад
Американские ученые установили минимальную численность «оппозиции», необходимой для успеха революции. Для этого, по их данным, нужна поддержка как минимум четверти населения, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.
До сих пор считалось, что революционные изменения происходят лишь тогда, когда их поддерживает более половины населения.
Участники исследования — добровольцы, которых набрали в Сети, — были материально заинтересованы в том, чтобы прийти к единому знаменателю, в таком случае ученые выдавали им небольшую денежную награду.
Меняя число активистов в группах, ученые пытались понять, когда возникнет знаменитая ленинская «революционная ситуация» и массы уступят мнению революционеров и откажутся от общепринятого мнения.
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