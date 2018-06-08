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Выживет ли человечество: астрофизики описали пути развития цивилизаций
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Выживет ли человечество: астрофизики описали пути развития цивилизаций 

Sputnik Молдова 1 час назад
Фото: Sputnik Молдова
КИШИНЕВ, 8 июн — Sputnik. Международная группа ученых из США и Германии определила с помощью математических расчетов вероятные сценарии развития человечества и других инопланетных цивилизаций, их работа была опубликована в журнале Astrobiology.
Модели исследователей основаны на тематических исследованиях вымерших цивилизаций, в частности жителей острова Пасхи. Люди начали колонизировать остров между 400 и 700 годами нашей эры, отмечает Sputnik Грузия.
Население достигло пика в десять тысяч человек в период между 1200 и 1500 годами. Однако к 18 веку жители острова исчерпали свои ресурсы, и население резко упало примерно до 2000 человек.
Как выяснили астрофизики, развитие любой цивилизации может пойти по одному из четырех путей.
Первый сценарий — вымирание. Население планеты и ее средняя температура очень быстро растут. В конечном итоге популяция достигает пика, а затем быстро уменьшается, поскольку повышение температуры значительно усложняет условия для выживания. В какой-то момент все вновь придет в равновесие, однако при этом выживет лишь небольшая часть населения.
Второй сценарий — устойчивое развитие. Согласно нему, и население, и значение температуры растут, но в конечном итоге достигают определенных устойчивых значений без каких-либо катастрофических эффектов. Это будет возможно только в том случае, если население признает, что оно оказывает отрицательное влияние на планету и перейдет от использования таких ресурсов, как нефть, к таким как солнечная энергия.
По третьему сценарию население планеты и ее температура быстро растут, пока население не достигнет пика. Затем оно стремительно упадет. В этом случае цивилизацию ждет крах, хотя не ясно, полностью ли вымирает сам вид.
Четвертый сценарий — население признает, что оно само является причиной всех проблем, отказывается от нефти и других вредных для экологии ресурсов. Кажется, что ситуация наладится, но на самом деле решение принято поздно — цивилизация терпит крах.
Сейчас ученые не могут со стопроцентной уверенностью предсказать судьбу Земли. Однако исследователи допускают, что люди могут изменить климат Земли до такой степени, что исправить ситуацию уже не получится.
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