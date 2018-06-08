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Глобальное потепление спровоцировало изменения десятой части суши на Аляске
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Глобальное потепление спровоцировало изменения десятой части суши на Аляске 

ТАСС 1 час назад
Глобальное потепление отражается на всей Арктике в целом, но его воздействие на отдельные области этого региона неравномерно. За последние три десятилетия 108 тыс. кв. км территории Аляски (13% площади суши) подверглись радикальному изменению из-за роста температуры, вызванного сжиганием ископаемых видов топлива. К такому заключению пришли ученые из Геологической службы США. Выводы геологов опубликованы в журнале Global Change Biology. Подробно об исследовании рассказывает медиа-ресурс Inhabitat.
В одних районах самого северного штата США повышение температур привело к формированию более теплого и влажного климата, способствуя бурному росту растительности. В других, напротив, климат стал более засушливым, провоцируя таяние ледников и распространение лесных пожаров. Даже деревья, приспосабливаясь к новым условиям, стали перемещаться все выше к северным широтам, формируя новую линию лесов.
Для изучения изменения климата на Аляске ученые использовали аэро— и спутниковые фотоснимки, сопоставляя их с данными полевых исследований. Всего геологи обследовали 869 тыс. кв. км сухопутной территории штата. В ходе работ были зафиксированы многочисленные факты трансформации экосистем.
Исследователи отмечают, что вблизи тундровой зоны начали расти деревья и другие несвойственные растения. Они активно распространяются на север, выходя за рамки традиционных ареалов обитания. Тем временем внутренние леса высыхают, увеличивая риск возникновения пожаров и их интенсивность. Именно этот факт больше всего и беспокоит ученых. По их мнению, воздействие пожаров на экологию Аляски может стать катастрофическим. «Что меня поразило, так это насколько пожары были обширными и тяжелыми по своим последствиям», — сказал Брюс Уайли, один из авторов научной работы.
Климатические изменения также нарушили и водный баланс штата. Таяние вечной мерзлоты приводит к подтоплениям низменностей, вызывая заболачивание. Водно-болотные угодья формируются на новых территориях, где их прежде никогда не было. Побережье Аляски, все меньшее количество времени в течение года пребывающее подо льдом, подвергается эрозии. Береговая линия интенсивно размывается волнами.
Всестороннее исследование, проведенное американскими учеными, позволило получить информацию о воздействии глобального потепления на Аляску. Геологи полагают, что она поможет правительству США планировать будущее штата. Однако, как признают сами исследователи, еще предстоит многое узнать, чтобы научиться прогнозировать и минимизировать последствия изменений климата. Для этого потребуется разработка новых технологий и методов изучения.
Материал предоставлен проектом "+1".
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