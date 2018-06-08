Найдено старейшее дерево Европы

Группа итальянских ученых и исследователей под руководством Джанлуки Пиовезана из Тосканского университета выяснила и успешно доказала, что сосна, произрастающая в итальянском национальном парке Поллино, является самым старым деревом в Европе. Ее возраст, по данным ученых, составляет 1230 лет, то есть она почти в полтора раза старше знаменитой Пизанской башни. О полученных результатах ученые сообщили на страницах научного издания Ecology.

Это почтенное дерево, изучением которого ученые занимались около трех лет и назвали Италус, является сосной Гельдрейха, или боснийской вечнозеленой сосной. К слову, предыдущий «рекордсмен», произрастающий на севере Греции , относится к тому же виду — его возраст составляет 1075 лет.

Начав исследовать это уникальное итальянское дерево, специалисты обнаружили, что его росток показался из земли в восьмом веке, а подробно изучив годовые кольца и корневую систему сосны с помощью радиоуглеродного анализа, биологи пришли к выводу, что это произошло примерно в 788 году нашей эры.

Более чем за тысячелетие дерево пережило немало очень сильных засух и периодов экстремальной жары, однако сумело сохраниться до наших дней и продолжает расти даже сейчас. По мнению итальянских специалистов, отчасти это можно объяснить тем, что дереву повезло с расположением — оно растет на возвышенности, а здесь воздух бывает несколько более прохладным, чем ближе к земле. Также специалисты склонны предполагать, что с экологической точки зрения территория нынешнего национального парка в прошлом была для сосны куда более «комфортной», чем сейчас.

Итальянские ботаники также сообщили, что центральная часть дерева от времени по сути раскрошилась, однако внешние кольца и корни по-прежнему остаются в достаточно хорошем состоянии.

Остается добавить, что, оставаясь старейшей сосной в Европе, Италус не входит даже в тридцатку самых великовозрастных деревьев в всем мире. Старейшее живое и абсолютно «самостоятельное» дерево произрастает в американском штате Калифорния, и его возраст превышает пять тысяч лет.