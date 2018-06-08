За 30 000 лет Большой Барьерный риф чуть не исчез 5 раз

Группа ученых из Сиднейского университета подробно изучили историю Большого Барьерного рифа — крупнейшего природного объекта, который был создан живыми существами, — и сделали вывод, что с конца последней ледниковой эпохи, завершившейся около 30 000 лет назад, риф неоднократно находился на грани полного исчезновения. О проделанной работе биологов говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Geosciences.

Большой Барьерный риф располагается у берегов Австралии . Он представляет собой уникальнейшую экосистему, на которой очень давно сказывается изменение климата. Многие коралловые полипы теряют свой цвет (симбиотических одноклеточных), в результате чего их организм резко замедляет рост, даже если остается жив.

Таким образом, по мнению специалистов, проявляется реакция полипов на изменение условий среды — температуры, кислотности и колебаний солености воды.

В новом исследовании ученые определили, что Большой Барьерный риф переживал намного более существенные воздействия, однако для того чтобы восстановиться, ему нужно было до нескольких тысяч лет.

Чтобы прийти к такому заключению, биологи определили, где коралловые полипы рифа росли в далеком прошлом. Они пробурили несколько десятков проб и подробно изучили наслоения, которые появлялись с течением времени. В результате ученые пришли к закономерному выводу, что риф следует за уровнем моря, который за 30 000 лет менялся со скоростью 20 метров в тысячу лет. Когда уровень океана достиг критически низких значений (на 118 метров ниже, чем сегодня), кораллы смогли выжить только на внешних склонах австралийского континентального шельфа.

Тем не менее риф не всегда поспевал за изменением уровня моря. Так, два раза он оказывался над водой и почти полностью высох, а три раза быстрое таяние ледников значительно повышало уровень воды. Эти прошлые события специалисты сравнивают с современными процессами, отмечая при этом существенную разницу: в наши дни главный фактор стресса для кораллов — это изменение температуры воды, а не колебания ее уровня. Существует очень тесная взаимосвязь между данным процессом и резким повышением температуры воды в океане, нагревающейся вследствие человеческой активности, поскольку Мировой океан вынужден постоянно впитывать до 93% энергии, которая производится человеком.