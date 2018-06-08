NASA создало интерактивную карту изменения Земли за последние 20 лет

Два десятка лет — ничтожный срок по меркам жизни планеты, однако сколько ураганов, наводнений и пожаров произошло за это время? Сколько было реализовано рукотворных проектов, результат которых виден из космоса? Ответ может дать новая версия инструмента Worldview от NASA , где отражены изменения на поверхности Земли с 1999 года. Карта создана на базе наблюдений спутника Terra, к которому в 2002-ом присоединился собрат Aqua. Продвинутые пользователи могли видеть ежедневные данные с Terra еще с 2012 года, но теперь воедино собраны показания за 20 лет — самый большой, глобальный дневник наблюдений за поверхностью Земли в истории человечества. Интересная игрушка для обывателей и крайне полезный исследовательский инструмент для ученых.

Сантьяго Гассо, научный сотрудник NASD, приводит такое сравнение. Если вы в прошлом веке хотели взглянуть, например, на облака у побережья Калифорнии, то нужно было сначала поднять метеорологический справочник, чтобы узнать лучшее время для наблюдений. Потом оставить заявку, чтобы во время пролета спутника в этом районе вам выделили «окошко» для съемки. Затем вы получили бы на руки физический носитель, данные с которого нужно дешифровать и распечатать.

Теперь увидеть те же облака можно в несколько кликов мышки. И сразу же сравнить их с другими изображениями, сопоставить с данными о температуре воздуха и воды, давлении и скорости ветра. Увидеть погодные и масштабные антропогенные явления, наложить разные слои и обозреть ситуацию целиком. Бесценная копилка знаний о недавнем прошлом нашей планеты доступна здесь.