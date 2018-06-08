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В Индии вода превращается в ураний
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В Индии вода превращается в ураний 

News.ru 56 минут назад
Учёные обнаружили масштабное загрязнение питьевой воды уранием. По словам исследователей Университета Дьюка, очаг загрязнения имеет естественную природу и находится в скважинах или на водоносных горизонтах. Тем не менее, человеческий фактор также сыграл свою роль в росте масштаба загрязнения. Исследования показали, что употребление воды, заражённой уранием, может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем, такие как хроническое заболеванипе почек.
Как выяснилось, практически треть воды индийского штата Раджастхан, загрязнена ураном, и его количество превышает стандарты ВОЗ и Агентства по охране окружающей среды США.
Ранее также проводилось исследование качества воды в Индии. В результате, было обнаружено, что вода вода была загрязнена ещё в 26 районах северо-западной Индии и ещё в девяти районах южной и юго-восточной части Индии. Такие результаты свидетельствуют о том, что в Индии необходимо пересмотреть программы по проверке качества воды, а также оценить возможные риски для людей, которые могут употребить такую воду.
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