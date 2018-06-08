В Индии вода превращается в ураний

Учёные обнаружили масштабное загрязнение питьевой воды уранием. По словам исследователей Университета Дьюка, очаг загрязнения имеет естественную природу и находится в скважинах или на водоносных горизонтах. Тем не менее, человеческий фактор также сыграл свою роль в росте масштаба загрязнения. Исследования показали, что употребление воды, заражённой уранием, может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем, такие как хроническое заболеванипе почек.

Как выяснилось, практически треть воды индийского штата Раджастхан, загрязнена ураном, и его количество превышает стандарты ВОЗ и Агентства по охране окружающей среды США