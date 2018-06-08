Крымские ученые рассказали, когда в мире наступит ледниковый период

Сотрудники Крымской астрофизической обсерватории РАН , изучая солнечную систему, не исключают вероятность наступления в мире малого ледникового периода после 2050 года.

Как пояснил ведущий научный сотрудник обсерватории Юрий Цап, существуют солнечные циклы, и каждые 11 лет активность солнца достигает своего максимума. Последние два цикла солнечная активность оказалась аномальной — число пятен на солнце стало резко уменьшаться. И это говорит о том, что происходят какие-то процессы, и солнце остывает.

— Были периоды, когда пятен на солнце практически не было — это было с 1645 по 1715 год, и в этот отрезов отмечались суровые зимы в Европе. И многие известные специалисты сходятся во мнении, что возможно нас ждет в будущем малый ледниковый период. Эта гипотеза имеет серьезные основания, — говорит Юрий Цап.

По словам ученого, это произойдет не раньше 2050 года.

В то же время заместитель директора по научной работе обсерватории Кирилл Антонюк считает, что малый ледниковый период может и не наступить через 30 лет. Поскольку на это природное явление влияют и другие факторы помимо солнца.

Справка «РГ»