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Крымские ученые рассказали, когда в мире наступит ледниковый период
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Крымские ученые рассказали, когда в мире наступит ледниковый период 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Сотрудники Крымской астрофизической обсерватории РАН, изучая солнечную систему, не исключают вероятность наступления в мире малого ледникового периода после 2050 года.
Как пояснил ведущий научный сотрудник обсерватории Юрий Цап, существуют солнечные циклы, и каждые 11 лет активность солнца достигает своего максимума. Последние два цикла солнечная активность оказалась аномальной — число пятен на солнце стало резко уменьшаться. И это говорит о том, что происходят какие-то процессы, и солнце остывает.
— Были периоды, когда пятен на солнце практически не было — это было с 1645 по 1715 год, и в этот отрезов отмечались суровые зимы в Европе. И многие известные специалисты сходятся во мнении, что возможно нас ждет в будущем малый ледниковый период. Эта гипотеза имеет серьезные основания, — говорит Юрий Цап.
По словам ученого, это произойдет не раньше 2050 года.
В то же время заместитель директора по научной работе обсерватории Кирилл Антонюк считает, что малый ледниковый период может и не наступить через 30 лет. Поскольку на это природное явление влияют и другие факторы помимо солнца.
Справка «РГ»
Крымская астрофизическая обсерватория РАН расположена на западе Бахчисарайского района вблизи поселка Научный. На базе учреждения проводятся исследования в области физики звезд, галактик, объектов солнечной системы. В обсерватории — около 30 действующий телескопов.
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