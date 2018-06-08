Удивительные факты о Земле

Земля — третья по удаленности от Солнца планета Солнечной системы и пятая по диаметру, массе, плотности. А также крупнейшая в земной группе, куда, кстати, входят Марс, Венера и Меркурий.

Впрочем, это и так всем известно. А знаете ли вы, что наша планета постоянно набирает и теряет массу? Гравитационное поле Земли притягивает десятки тысяч тонн космической пыли, словно гигантский пылесос. Это частички Солнечной системы, например разбитые астероиды.

А теряет массу Земля преимущественно из-за газов — в частности, водорода. Они покидают ее атмосферу с огромной скоростью.

Что насчет человека? Еще в 80-е нас было пять миллиардов, а сейчас численность населения планеты превысила семь миллиардов. При этом люди не влияют на общую массу Земли. Это же касается и объектов, произведенных человеком.