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Удивительные факты о Земле
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Удивительные факты о Земле 

Naked-Science.ru 1 час назад
Фото: Naked-Science.ru
Земля — третья по удаленности от Солнца планета Солнечной системы и пятая по диаметру, массе, плотности. А также крупнейшая в земной группе, куда, кстати, входят Марс, Венера и Меркурий.
Впрочем, это и так всем известно. А знаете ли вы, что наша планета постоянно набирает и теряет массу? Гравитационное поле Земли притягивает десятки тысяч тонн космической пыли, словно гигантский пылесос. Это частички Солнечной системы, например разбитые астероиды.
А теряет массу Земля преимущественно из-за газов — в частности, водорода. Они покидают ее атмосферу с огромной скоростью.
Что насчет человека? Еще в 80-е нас было пять миллиардов, а сейчас численность населения планеты превысила семь миллиардов. При этом люди не влияют на общую массу Земли. Это же касается и объектов, произведенных человеком.
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