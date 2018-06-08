Александр Портнов, академик Российской академии естественных наук, считает, красная планета была обитаема.
Академик Российской академии естественных наук (РАЕН) Александр Портнов в интервью «Звезде» заявил, что, по его мнению, на Марсе в недавнем — по геологическим меркам прошлом была жизнь.
«Нахождение окаменелых остатков — скелетов змей и ящериц — говорит о наличии на Марсе в недавнем прошлом жизни. Для меня это совершенно очевидно», — сказал он.
Ранее сообщалось, что марсоход «Кьюриосити» обнаружил на красной планете следы органики. Как говорится в сообщении NASA, на Марсе обнаружены следы метана. Метан на Марсе мог появиться из газовых клатратов. Они находятся под поверхностью планеты и в их составе присутствуют молекулы этого газа. Метан — своего рода «маркер» возможного присутствия жизни на планете. К примеру, на Земле его производят микроорганизмы, распространенные в болотах и кишечниках жвачных млекопитающих животных и человека.