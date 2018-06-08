На Марсе в недавнем прошлом была жизнь — академик РАН

Александр Портнов, академик Российской академии естественных наук, считает, красная планета была обитаема.

Академик Российской академии естественных наук (РАЕН) Александр Портнов в интервью «Звезде» заявил, что, по его мнению, на Марсе в недавнем — по геологическим меркам прошлом была жизнь.

«Нахождение окаменелых остатков — скелетов змей и ящериц — говорит о наличии на Марсе в недавнем прошлом жизни. Для меня это совершенно очевидно», — сказал он.