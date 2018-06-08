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Ученые рассказали о ящерице с ультрафиолетовым языком
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Ученые рассказали о ящерице с ультрафиолетовым языком 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Ученые выяснили, почему природа наделила синеязыкого северного сцинка ярко-синим языком. Они выяснили, что язык ящерицы оказался различим в ультрафиолетовом диапазоне. О своем открытии зоологи рассказали в журнале Ecology and Sociobiology. Они полагают, что такой язык ящерица использует для того, чтобы отпугивать врагов, которые способны видеть в ультрафиолетовом диапазоне. Для этого животное широкого открывает пасть при атаке, показывая свой яркий язык. Ученые продолжают наблюдать за необычной ящерицей, чтобы полнее понять, как именно работает механизм ее «языковой» защиты.
Местом обитания сцинка является север Австралии.
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