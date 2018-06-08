Ученые рассказали о ящерице с ультрафиолетовым языком

Ученые выяснили, почему природа наделила синеязыкого северного сцинка ярко-синим языком. Они выяснили, что язык ящерицы оказался различим в ультрафиолетовом диапазоне. О своем открытии зоологи рассказали в журнале Ecology and Sociobiology. Они полагают, что такой язык ящерица использует для того, чтобы отпугивать врагов, которые способны видеть в ультрафиолетовом диапазоне. Для этого животное широкого открывает пасть при атаке, показывая свой яркий язык. Ученые продолжают наблюдать за необычной ящерицей, чтобы полнее понять, как именно работает механизм ее «языковой» защиты.