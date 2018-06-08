DOOM может оказаться не вымыслом, а пророчеством?

Только что вышедший номер журнала Science, и одновременно с ним сайт NASA донесли до мира очередную сенсацию — на Марсе таки была обнаружена органика. Сделал это, само собой, марсоход Curiosity, что по-прежнему бороздит бескрайние просторы Красной планеты. Хотя ученые в своих выводах проявляют осторожность.

Дело в том, что обнаруженная органика оказалась молекулами, содержащими углерод и водород. Так же в них может содержаться кислород, азот и иные элементы, обычно являющиеся признаками органической жизни. Однако и неорганическое происхождение таких соединений тоже возможно. Но кроме того, в атмосфере Марса были обнаружены и сезонные колебания содержания метана. А это уже подозрительно. Ученым, тем не менее, всего этого для однозначных выводов о наличии жизни на планете недостаточно. Зато геймеры уже делают осторожные предположения о том, что DOOM на самом деле не врала, и в недрах Марса скрывается нечто живое. Может, и не демоны, однако осторожность вряд ли помешает. Только кто ж этих геймеров будет слушать. Ждем следующей сенсации. О пропаже Curiosity…