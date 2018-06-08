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Найдены древнейшие следы животного
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Найдены древнейшие следы животного 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Ученые обнаружили, вероятно, самые древние следы животного из известных на данный момент; они были найдены на юге Китая. Как отмечается, следы впервые подтверждают, что древние билатеральные (таксон, к которому относятся настоящие многоклеточные животные, имеющие двустороннюю симметрию) животные в действительности существовали еще до кембрийского взрыва.
Кембрийский взрыв, начало которого датируется приблизительно 540 млн лет назад, как предполагается, характеризовался резким увеличением биоразнообразия (во всяком случае, в отложениях данного периода ископаемые остатки животных встречаются в гораздо большем количестве, чем в отложениях докембрия). Считается, что до этого периода, продлившегося, предположительно, 25 млн лет, на Земле обитали более простые (как одноклеточные, так и многоклеточные) организмы — в ходе же кембрийского взрыва начали появляться куда более сложные существа, в том числе и билатеральные животные — с головами, хвостами, ногами и т. д.
Ученые предполагали, что билатеральные животные могли появиться до кембрийского взрыва — во время эдиакария, но каких-либо доказательств тому в палеонтологической летописи не имелось. Именно поэтому новое открытие, сделанное китайскими палеонтолагами, имеет большое значение для понимания истории эволюции.
Как отмечается, следы, оставленные приблизительно 550 млн лет назад, в ширину достигают всего нескольких миллиметров, и состоят из двух параллельных рядов. Исследователи предполагают, что у этого животного могло быть несколько парных ног — например, как у паукообразных или губоногих. Рядом со следами ученые также обнаружили углубления, которые, возможно, были сделаны тем же животным, например для поиска пищи. При этом ученые отмечают, что точно определить, кому принадлежат эти следы, невозможно: известно лишь, что у этого животного имелась двусторонняя симметрия — в виде парных конечностей.
Исследование было опубликовано в журнале Science Advances​, кратко о нем сообщает портал ScienceAlert.
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