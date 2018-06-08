Полное лунное затмение и полномарсие смогут увидеть посетители Московского планетария 27 июля

Два уникальных астрономических явления можно будет увидеть в столичном планетарии 27 июля 2018 г. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.

«27 июля гости Московского планетария смогут понаблюдать за редкими астрономическими явлениями. Впервые за последние 15 лет на максимально близкое расстояние к Земле подойдет Марс. Посетители смогут рассмотреть через телескопы марсианские ландшафты, которые в обычные дни едва заметны», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе столичного планетария, 27 июля наступит один из самых лучших периодов для наблюдения за Красной планетой. Марс будет от Земли всего лишь в 55,7 млн км. В период так называемого великого противостояния Марса планета становится ярче и заметнее на звездном небосклоне. Следующее сближение Марса с Землей ожидается не ранее 15 сентября 2035 г. При этом в текущем году полномарсие совпало с полным лунным затмением. В последний раз жители Земли наблюдали эти два редких явления одновременно почти 200 лет назад — в 1830 г.

Уточняется, что наблюдения в планетарии начнутся с 21:30 и продлятся до 1:00. Посетителей будут ждать в «Парке неба», где установят не менее десяти любительских телескопов. У каждого будет находиться астроном, который поможет рассмотреть марсианские кратеры и затмение Луны. Специалисты звездной обсерватории также расскажут о планетах и звездах Солнечной системы, пояснят значение каждого астрономического события с точки зрения новых научных открытий. Билеты можно будет купить в кассах планетария в этот же день.