Ещё
Полное лунное затмение и полномарсие смогут увидеть посетители Московского планетария 27 июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полное лунное затмение и полномарсие смогут увидеть посетители Московского планетария 27 июля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Два уникальных астрономических явления можно будет увидеть в столичном планетарии 27 июля 2018 г. Об этом сообщается на официальном портале мэра Москвы.
«27 июля гости Московского планетария смогут понаблюдать за редкими астрономическими явлениями. Впервые за последние 15 лет на максимально близкое расстояние к Земле подойдет Марс. Посетители смогут рассмотреть через телескопы марсианские ландшафты, которые в обычные дни едва заметны», — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе столичного планетария, 27 июля наступит один из самых лучших периодов для наблюдения за Красной планетой. Марс будет от Земли всего лишь в 55,7 млн км. В период так называемого великого противостояния Марса планета становится ярче и заметнее на звездном небосклоне. Следующее сближение Марса с Землей ожидается не ранее 15 сентября 2035 г. При этом в текущем году полномарсие совпало с полным лунным затмением. В последний раз жители Земли наблюдали эти два редких явления одновременно почти 200 лет назад — в 1830 г.
Уточняется, что наблюдения в планетарии начнутся с 21:30 и продлятся до 1:00. Посетителей будут ждать в «Парке неба», где установят не менее десяти любительских телескопов. У каждого будет находиться астроном, который поможет рассмотреть марсианские кратеры и затмение Луны. Специалисты звездной обсерватории также расскажут о планетах и звездах Солнечной системы, пояснят значение каждого астрономического события с точки зрения новых научных открытий. Билеты можно будет купить в кассах планетария в этот же день.
Агентство «Москва»: последние новости
В Институте русского языка РАН предложили включить слово «биткоин» в орфографический словарь Движение электричек на Ярославском направлении затруднено из-за столкновения поезда с трактором Глава департамента природопользования отметил рост числа обращений о появлении лис в Москве
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цены на бензин рухнули после слов Путина528
Получившая комплимент от Путина рассказала о порно57
Украинский самолет перехватил российский корабль346
ДНР и ЛНР оставили Украину без боеприпасов92
Турция напомнила Европе об «аннексии Крыма»633
Видео
03:40
Цены на бензин рухнули после слов Путина
Экономика
10:10
Путин призвал чиновников к ответу
Политика Статьи
03:26
Обратившемуся к Путину понизили ставку по ипотеке
Недвижимость Политика
00:41
Киркоров вылил ведро помоев на Баскова и Крида
Шоу-бизнес
02:58
Кадыров оправдался за прямую линию «без Чечни»
Политика
00:40
Украинский самолет перехватил российский корабль
Армия Войска
02:32
У многодетной матери из Томска попросили прощения
Общество
Пенсионер пожертвовал детдому накопления за 40 лет
Общество
00:55
Получившая комплимент от Путина рассказала о порно
Общество
01:03
Украина подсчитала убытки от Крымского моста
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение