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Ученые создадут электронный атлас арктических городов
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Ученые создадут электронный атлас арктических городов 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Научный центр изучения Арктики примет участие в научном исследовании устойчивости развития арктических городов.
Грант на него выделил на три года Российский фонд фундаментальных исследований. Участниками проекта станут учёные Московского государственного университета имени Ломоносова, Высшей школы экономики и Института регионального консалтинга из Москвы, Тюменского научного центра и Научного центра изучения Арктики из Салехарда. Результаты исследования позволят выработать дальнейшую стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации.
Тема научного исследования — «Устойчивость развития арктических городов в условиях природно-климатических изменений и социально-экономических трансформаций». Как сообщает Научный центр изучения Арктики, его актуальность связана тем, что Арктика является для страны стратегическим регионом. Но при этом нет четкой позиции по пространственной структуре каркаса её освоения, где и как разместятся производственные силы, какую роль в развитии этого макрорегиона играют города и опорные зоны, как они будут между собой функционально взаимосвязаны. По результатам исследования учёные разработают принципы изучения устойчивости городского развития, адекватные специфическим условиям Арктики. Проведут типологию городов по особенностям современной социально-экономической ситуации, условиям среды проживания и состояния инженерной инфраструктуры. Они создадут модель формирования специфических природно-техногенных геокриологических комплексов, в том числе мерзлотно-экологических условий, выявят значимые факторы устойчивости городского развития в Арктике. Подготовят и разместят в сети Интернет электронный атлас. Также разработают рекомендации по управлению развитием городов российской Арктики.
Руководитель исследования — кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ Надежда Замятина. От ямальского центра изучения Арктики в проекте участвует научный сотрудник Валерий Кибенко.
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