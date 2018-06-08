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Когда Марс ярче Юпитера: планетарий покажет уникальное астрономическое явление
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Когда Марс ярче Юпитера: планетарий покажет уникальное астрономическое явление 

Mos.ru 52 минуты назад
Фото: Mos.ru
27 июля гости Московского планетария смогут понаблюдать за редкими астрономическими явлениями. Впервые за последние 15 лет на максимально близкое расстояние к Земле подойдет Марс. Посетители смогут рассмотреть через телескопы марсианские ландшафты, которые в обычные дни едва заметны.
«В этот день наступит один из самых лучших периодов для наблюдения за Красной планетой. Марс будет от Земли всего лишь в 55,7 миллиона километров. В период так называемого великого противостояния Марса планета становится ярче и заметнее на звездном небосклоне. Следующее сближение Марса с Землей ожидается не ранее 15 сентября 2035 года», — рассказали в пресс-службе Московского планетария.
Специалисты добавили, что в этом году полномарсие совпало с полным лунным затмением. В последний раз жители Земли наблюдали эти два редких явления одновременно почти 200 лет назад, в 1830 году.
«27 июля ожидается самое продолжительное полное лунное затмение за 100 лет. Оно продлится один час и 44 минуты. Это на 15 минут дольше, чем в предыдущие годы», — добавили в планетарии.
Наблюдения в планетарии начнутся с 21:30 и продлятся до 01:00. Посетителей будут ждать в «Парке неба», где установят не менее десяти любительских телескопов. У каждого будет находиться астроном, который поможет рассмотреть марсианские кратеры и затмение Луны. Специалисты звездной обсерватории также расскажут о планетах и звездах Солнечной системы, пояснят значение каждого астрономического события с точки зрения новых научных открытий. Билеты можно будет купить в кассах планетария в этот же день.
Великое противостояние Марса — событие, когда Солнце, Земля и Марс по ходу своего орбитального движения выстраиваются почти в прямую линию. При этом расстояние между Землей и Красной планетой минимально. Во время великих противостояний Марс становится ярче Юпитера и уступает в блеске только Солнцу, Луне и Венере.
Затмения возможны только в полнолуние, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Они бывают полные и частичные — в зависимости от того, закрывает тень весь лунный диск или только его часть. В момент, когда Земля отбрасывает тень на свой спутник, он приобретает красноватый оттенок. Из-за этого явление еще называют кровавой луной.
Теперь изучать астрономию можно будет и с помощью смартфона. Московский планетарий разработает мобильное приложение, которое позволит совершать самостоятельные прогулки по экспозиции звездной обсерватории. Какие сервисы и функции будут доступны в нем, выберут сами горожане в проекте «Активный гражданин».
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