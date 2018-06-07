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Лучшее за день. 7 июня
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Лучшее за день. 7 июня 

Индикатор 27 минут назад
Фото: Индикатор
Кто виноват в загадочной смерти муравьев вдали от дома, как безопаснее всего перехватывать мяч в регби, можно ли заставить лампочку светиться от руки и как ученые сами себя классифицировали, расскажет ночной дайджест от Indicator.Ru.
Ученые решили классифицировать самих себя. И у них получилось!
Муравьи-листорезы иногда совершенно внезапно покидали свои фермы и умирали вдали от дома. Ученые нашли причину такого странного поведения.
Ученые вычислили самые безопасные для регбистов способы перехватывать мяч.
Солнечный ветер проходит мимо Земли дважды. Астрономы нашли виновника этого — им оказалась гелиосфера.
Спорынья, иглоукалывание и даже трепанация черепа — такие средства от мигрени предлагали в разные периоды истории. Что предлагает от этого недуга современная и насколько эти препараты эффективны? Разбираемся в рубрике «Чем нас лечат».
3D-принтер позволил напечатать на руке электрическую цепь. И зажечь там же лампочку!
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