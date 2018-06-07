Лучшее за день. 7 июня

Кто виноват в загадочной смерти муравьев вдали от дома, как безопаснее всего перехватывать мяч в регби, можно ли заставить лампочку светиться от руки и как ученые сами себя классифицировали, расскажет ночной дайджест от Indicator.Ru.

Ученые решили классифицировать самих себя. И у них получилось!

Муравьи-листорезы иногда совершенно внезапно покидали свои фермы и умирали вдали от дома. Ученые нашли причину такого странного поведения.

Ученые вычислили самые безопасные для регбистов способы перехватывать мяч.

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3D-принтер позволил напечатать на руке электрическую цепь. И зажечь там же лампочку!

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