Ученые нашли в ЮАР останки древнейших четвероногих животных Земли

МОСКВА , 7 июн — РИА Новости . Палеонтологи нашли в ЮАР останки двух древнейших четвероногих животных, живших на Земле примерно 365 миллионов лет назад в той части континента, которая тогда находилась за полярным кругом, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"Все остальные ранние четвероногие, жившие на Земле во времена Девона, были найдены в тех уголках Земли, которые тогда находились в тропиках. Эти животные жили за полярным кругом, что ставит под сомнение общепринятую гипотезу об их зарождении в теплых регионах древней Земли", — заявил Пер Альберг (Per Ahlberg) из университета Упсалы ( Швеция ).

Как сегодня считают ученые, древнейшие предки человека, кистеперые рыбы, покинули первичный океан Земли и начали колонизировать сушу примерно 375-370 миллионов лет назад, в конце девонского периода. Первые настоящие земноводные существа появились гораздо позже, примерно через 20-30 миллионов лет после выхода рыб на сушу.

Как именно происходил этот процесс, никто точно не знает, так как это время является, по сути, гигантским белым пятном для палеонтологов, которое они называют «провалом Ромера». Останки первых амфибий и «рыбо-животных», по пока непонятным для нас причинам, не сохранились в породах того времени.

Нам известны лишь единичные примеры причудливых существ этой переходной эпохи, такие как педерпес, уотчерия и акантостега и рыба-тиктаалик, останки которых были найдены в основном в последние десять лет.

Останки всех этих существ, как отмечает Альберг, были найдены на континентах, которые во времена Девона были частью так называемой Лавруссии — суперконтинента, объединявшего Северную Америку, Гренландию и Европу и находившегося в экваториальных и тропических широтах. Второй мега-континент, Гондвана, занимал тогда умеренные и приполярные широты южного полушария.

Отсутствие каких-либо следов древних амфибий и «рыбо-животных» на территории бывшей Гондваны заставляло ученых считать, что первые четвероногие существа появились в тропиках и у экватора, и проникли на территорию южного суперконтинента только через несколько десятков миллионов лет, когда они уже окончательно приспособились к жизни на суше.

Альберг и его коллега Роберт Гесс (Robert Gess) фактически случайно выяснили, что это не так, изучая окаменелости, которые им принесли строители, прокладывавшие дорогу у берегов сезонной реки Сандспруит, протекающей в окрестностях фермы Ватерлоо на востоке ЮАР.

В породах горы, которую взорвали строители, ученым удалось найти множество отпечатков древних лопастеперых рыб и других существ времен «провала Ромера», в том числе останки двух крайне примитивных земноводных, получивших имена Tutusius umlambo и Umzantsia amazana.

По своей анатомии и размерам, оба этих животных напоминали якубсоний (Jakubsonia) и ихтиостег, древнейших «рыбо-животных» длиной примерно в метр, похожих на помесь крупной хищной рыбы и крокодила.

Чешуйкообразное покрытие тела и некоторые другие черты анатомии, как отмечает Альберг, говорят в пользу того, что обе его находки были более примитивными, чем остальные амфибии, и близкими к тиктааликам и прочим рыбам. Учитывая их возраст — 360 миллионов лет — это делает их пока самыми древними четвероногими существами на Земле.

Главное следствие этого открытия — теперь нельзя говорить, что первые четвероногие существа возникли в теплых регионах планеты, так как эта часть ЮАР находилась тогда на 70 градусе южной широты, где во времена Девона господствовал умеренный климат и нередко случались морозы.

Как надеются ученые, дальнейшее изучение окаменелостей с фермы Ватерлоо поможет им понять, как эти хладнокровные существа выживали в таких условиях и как жизнь в заполярье влияла на их эволюцию.