Сибирские ученые работают над схожим с костной тканью человека материалом

Ученые Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН поставили задачу получить биоинертный сплав с низким модулем упругости. Материал для исследований «добывается» совместно с коллегами из Института ядерной физики СО РАН и Новосибирского государственного технического университета. В работе участвуют китайские партнеры.

Сегодня самый распространенный материал для имплантатов — технически чистый титан с модулем упругости около 120 гигапаскалей. У керамики, которая широко используется в медицине, этот показатель — 200 гигапаскалей. Ученые утверждают: если модуль упругости материала больше, чем у костной ткани, основная нагрузка приходится на имплантат. А это может привести к биодеградации кости. Пока проблему решают путем создания сплавов с никелем, но этот металл вреден для организма.