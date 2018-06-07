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Сибирские ученые работают над схожим с костной тканью человека материалом
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Сибирские ученые работают над схожим с костной тканью человека материалом 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Ученые Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН поставили задачу получить биоинертный сплав с низким модулем упругости. Материал для исследований «добывается» совместно с коллегами из Института ядерной физики СО РАН и Новосибирского государственного технического университета. В работе участвуют китайские партнеры.
Сегодня самый распространенный материал для имплантатов — технически чистый титан с модулем упругости около 120 гигапаскалей. У керамики, которая широко используется в медицине, этот показатель — 200 гигапаскалей. Ученые утверждают: если модуль упругости материала больше, чем у костной ткани, основная нагрузка приходится на имплантат. А это может привести к биодеградации кости. Пока проблему решают путем создания сплавов с никелем, но этот металл вреден для организма.
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